Mesi i Nej opet zajedno, u Realu bi bili srećni do neba!

Sve će zavisiti od Lea Mesija. Naime, ako bude želeo da ostane u Barseloni tako će biti, ako odluči da ode, bez obzira na promenu uprave i eventualni dolazak Viktora Fonta, niko ne može da ga zadrži.



U teoriji on može da pregovara od januara sa zainteresovanim klubovima, čitaj Sitijem, ali, sada se to pominje kao varijanta Pari Sen Žermenom.



O čemu se radi?



Ako prodaju Mbapea godinu dana pre isteka ugovora u Parizu žele da dovedu jednu veliku zvezdu, bitno je i zbog predstojećeg Mundijala u Kataru.



Oni ne bi imali problema da izjednače ponudu Mančester Sitija, na kraju krajeva, ovo je više geopolitika, odnosno rivalitet Emiraćana i Katara, nego fudbal.



U tom slučaju, Nejmar koji je izrazio želju da ostane bi ponovo zaigrao sa Mesijem, najboljim prijateljem iz sveta fudbala, što je želja obojice.







Znate i sami, PSŽ je želeo Ronalda, čak se priča, da nije bilo korone da bi Portugalac završio u Parizu, navodno je Mendeš radio na sporazumu, ali za to su male šanse.



Prvo, Juventus neće pustiti Ronalda ni u poslednjoj godini ugovora, pokazalo se i ove sezone, bez njega, to je sasvim drugi tim. Anjeli nema nikakvu dilemu da Kristijano i dalje može da igra na vrhunskom nivou, a klub želi da zadrži Portugalca i da mu ponudi jednu od vodećih uloga u klubu. Jednostavno, pokazao je da je lider, veliko je ime, na ruku im ide i to što se Ronaldo sjajno snašao u Torinu, odgovara mu za život, porodica je na okupu, žive tiho i bez neke pompe, pa sve to Juventusu ide na ruku.



Ali, koliko je realan dolazak Mesija?







PSŽ bi imao da kroz ugovore slične Nejmarovom plati oko 50 miliona po sezoni Mesiju, to bi bilo podvedeno pod troškove raznih katarskih firmi koje su deo državnog sistema, na taj način već zaobilaze FFP, čini se da ne bi imali problem da tako nastave. Radi su da Mesiju jasno prepuste i 100% od marketinških prava što ima u Barseloni.



Sve u svemu, Leova je poslednja, mnogo će zavisiti i od rezultata Barse ove sezone, međutim, u klubu se nadaju da bi Font i Ćavi mogli da ga ubede da ostane.





Realu bi jasno odgovarao odlazak Mesija u Pariz jer to znači da je Mbape na prodaju, da će ga PSŽ unovčiti godinu dana pre isteka ugovora, nije tajna, Francuz je prva meta Florentina Pereza.