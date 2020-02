Mesi i javno "naruči", Barsa odmah plati klauzulu - sve brojke su već na stolu!

Barselona uveliko radi na transferu Lautara Martineza, a pouzdani izvori sa Apenina sada otkrivaju i brojke.



Novinar Gazeta delo Sporta, Nikolo Skira, otkrio je danas da je Lautaro označen kao prva Barsina meta, što se zna od ranije, ali nisu bili poznati ostali detalji. On je otkrio da je Barselona ponudila Argentincu ugovor na pet godina, do juna 2025. godine i godišnja primanja od sedam miliona evra + bonusi za golove, trofeje, rezultate.



Inter, očekivano, ne želi da proda Argentinca, ali ne može ništa da uradi, pošto će na leto, samo u periodu od 1. do 15. jula, Lautarova otkupna klauzula biti 111 miliona evra i ako Barselona plati toliko, Martinez ide na Kamp Nou.



On je ranije u više navrata govorio da uvek voli da igra sa Leom Mesijem, sa kojim ima odličnu saradnju u reprezentaciji, a i kapiten Barse je u nedavnom intervjuu za Mundo Deportivo otvoreno rekao da bi voleo da budu saigrači i na Kamp Nou.

"Lautaro Martinez je spektakularan. Može se reći da je uvek bio veliki igrač, ali ove sezone je zaista eksplodirao. Dobar je u igri jedan na jedan, ulazi u duele, osvaja lopte, u stanju je da okrene u kaznenom prostoru i da sam rešava situacije. On je jednostavno kompletan napadač. Jako je sličan Suarezu. Obojica se mnogo bore i postižu golove. Moje mišlljenje je da se svi veliki igrači mogu uklopiti u Barselonu", rekao je Mesi.











Kako stoje stvari, ništa ne može da spreči ovaj transfer, a ako uzmemo u obzir da je Luis Suarez napunio 33 godine, da povrede polako uzimaju svoje, centralni napadač će biti prva meta Katalonaca, a Lautaro je dobio Mesijev glas i svi znamo šta onda to i znači...