Mesi dogovorio uslove, predsednik Barse dobija kako god okreneš!

Lionel Mesi je veoma blizu odlaska iz Barselone, jasno je još od Bajerna da se dešava nešto veliko u klubu i da je sve spremno za odlazak možda i najboljeg u istoriji kluba.



Pominjao se Inter, potom i Mančester siti, u igri je i PSŽ, ali je definitivno najbliži potpisu sa "Građanima", odnosno sa svojim nekadašnjim trenerom Pepom Gvardiolom.



Ipak, Barselona ne odustaje, žele u klubu da ostane još jednu sezonu, a ako se to ne desi, žele da izbore 200 miliona evra koliko cene Mesija. Sa druge strane, sva je prilika da će ostati i bez Mesija i 200 miliona.



Najnovije informacije jesu da je Mesi dogovorio sve uslove sa Mančester sitijem i da će imati istu platu kao u Barseloni, a pored toga je tražio i da Pep Gvardiola ostane na klupi sve tri godine, na koliko će Mesi potpisati ugovor.



Šta je smislio Bartomeu?



Predsednik Barselone je rekao da je spreman on da ode ako je Mesijev uslov da ostane u klubu upravo taj, navodno je spreman da se žrtvuje i prihvatio bi sve Mesijeve uslove. Izjava koju ćemo shvatiti na drugačiji način, Bartomeu želi da dobije političke poene i da dobije bitku sa Mesijem. Nakon ovog iskaza dobija u svakom slučaju, bio to ostanak ili odlazak Mesija.