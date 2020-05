Mertens i Žiru nisu gubitak, ako Inter ostvari planove imaće kvartet najboljih napadača na svetu!

Dris Mertens je odlučio da ostane u Napoliju, otpala je jedna opcija za napad, najverovatnije će otići Lautaro Martinez, a Konte će morati da potraži dva ili možda tri napadača, ako Aleksis Sančez ne ostane...



Zbog toga u klubu planiraju da dovedu jednu veliku zvezdu, Obamejang je meta, ali bi za njega morali da izdvoje novac, dok bi za Kavanija trebalo da probiju budžet za plate, ali on bi došao kao slobodni agent.



"Matador" ima ponudu Atletika i Intera, ali onog Bekamovog, ovaj italijanski želi da mu ponudi manju platu, nadoknadi to bonusima i novcem na ruke kad bude potpisivao.



On je prva meta, Verner je bliži Liverpulu, ali to nije sve što Konte mora da učini.



Lukaku i eventualno Kavani nisu dovoljni, potreban je još jedan iskusniji, i još jedan mlađi igrač. Taj mlađi bi mogao da bude Esposito, ali problem je što on želi da igra standarno i čak bi mogao da bude deo trampe sa Brešom za Tonalija.



Spisak postoji, na njemu su Kjeza koji će biti papren, ali bi novac od Ikardija mogao da bude uložen u mladog Italijana. Žiru je otpao, takođe je produžio ugovor sa Čelsijem, ali uz Kjezu, Inter bi mogao da produži pozajmicu pod istim uslovima sa Sančezom za koga nema mesta u Junajtedu.











Navijači bi verovatno bili "raspamećeni", kvartetom, Lukaku-Kavani-Kjeza-Sančez, ali videćemo da li će Kinezi i Marota uspeti da završe posao...