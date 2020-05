Mendeš zakuvava, pet uslova pod kojima bi Ronaldo mogao da ode iz Juventusa! Politika, ne fudbal!

I dalje ne prestaju priče o odlasku Ronalda iz Juventusa. Naime, provlači se njegov ugovor koji ostaje opterećenje za klub, a mnogi smatraju da bi oslobađanjem od silnog novca, Juve mogao potpuno da renovira ekipu, dovede Emersona Palmijerija, Ikardija, Kjezu i Žorginja.



Međutim, iz kluba stižu uveravanja da niko ne pomišlja da razgovara sa Ronaldom o tome, niti da je on to pominjao.



Ali, izveštaji govore o tome da Mendeš gura čitavu stvar kao opciju koju bi mogao da predstavi klijentima, a iza svega se krije Katar, odnosno porodica Al-Tani.



Jasno je da bi Ronaldo završio u PSŽ, jer je to klub u koji kraljevska porodica ulaže najviše, ali motiv nije toliko u klupskom fudbalu koliko promocija Mundijala. Iza svega je politika, ogorčena borba Katara i Saudijaca i sukobi među naftnim državama.



Kojih pet uslova po francuskim medijima moraju da se ispune da Ronaldo ovog leta pređe u PSŽ.



1. Prvo, on sam mora da izrazi želju, odnosno da saopšti Juventusu da želi da ode. To bi morao da kaže Anjeliju, ali je takvu situaciju teško zamisliti, jer Ronaldo ističe da nikada boljeg predsednika od Anjelija nije imao i da je oduševljen načinom na koji funkcioniše Juventus.-



2. Ako bi se odlučio da ode, PSŽ bi morao da plati obeštećenje koje ne bi bilo mnogo manje od 100 miliona koji su plaćeni Realu. Postoji varijanta da Parižani otkupe Ikardija od Intera i onda ga menjaju za Ronalda, ali to je na dugom štapu.



3. Čitava operacija bi bila astronomska. Naime, Ronaldo bi osim plate od 30 miliona očekivao i povećanje u vidu sponzorskih ugovora koje bi ga dovelo do nivoa Mesijevih 40 miliona, s obzirom na poreze u Francuskoj, čitav posao sa obeštećenjem Juventusu bi iznosio 250 miliona evra za dve godine.



4. FFP bi bio problem, mada bi eventualni odlazak Mbapea narednog leta to mogao da ublaži, kao i oslobađanje još nekoliko starijih igrača sa visokim ugovorom. Šta će biti sa finansijskim fer-plejom teško je reći, najavljivane su neke olakšice, ali ne i ukidanje, pa bi na to PSŽ morao da obrati pažnju.



5. Porodica je bitan faktor, odluku donosi Ronaldo, ali se priča da on obožava Torino. Razlog je što je grad miran, što živi na sjajnom mestu, što ima potrebnu privatnost, praktično ne izlazi nigde, sve vreme provodi sa porodicom. To je veoma bitno, i to čini se Pariz i sa svojim rezidencijalnim delovima ne može da mu pruži, na takve probleme je recimo nailazio i Ibrahimović. Torino je ipak provincija, znatno manji i to Ronaldu savršeno odgovara.











Na kraju, nema ničega što Mendeš ne može, ali čini se da je ovo i za milijardere iz Dohe preveliki zalogaj.