Mendeš - Neverovatna priča, jedini čovek kome korona ne može ništa!

Mnogi agenti se žale da je ovo leto bilo čisto gubljenje vremena. Klubovi su štedeli novac, bilo je pozajmica, razmena igrača, kako bi se balansirale knjige, Španci su recimo potrošili najmanje od 2012. godine.



U Engleskoj nije bilo tako, ali kako rekosmo, većina je ostala praznih džepova.



Samo, korona ne može ništa Žoržu Mendešu. Moćni portugalski agent je savetnik u Vulvsima (čitaj, pita se sve), a dva trenera su njegovi klijenti, Nunjo Espirito Santo i naravno Murinjo.



Kad smo kod trenera Vulvsa, on je prvi klijent Mendeša koji je svojevremeno držao restoran u Portou. Tu je ubedio tadašnjeg golmana Vitorije da mu pruži šansu. Sve ostalo je istorija, on je bio ključ da Kristijano Ronaldo ode u Mančester Junajted. Koliko ne voli Rajolu, Ser Aleks toliko veruje Mendešu.



Prema Forbsu, Portugalac zastupa 122 igrača i trenera, a često ga angažuju kao posrednika u transferima fudbalera koji nisu njegovi. Jer, Mendeš uvek nađe način za dogovor.



Ima 54 godine, ne namerava da uspori, ono što je otkriveno ovog leta, kada je tržište bilo slabo, Mendeš je realizovao transfere koji su mu doneli proviziju od oko 25 miliona evra. To je zvanično ono što dobija po UEFA zakonima. Recimo, za transfer Diaša iz Benfike u Siti, uzeo je 8 mmiliona, a prodao je Žotu iz Vulvsa Liverpulu za 50 miliona, doveo Semeda iz Barse u Vulvse, na mesto Doertija koga je prodao svom klijentu Murinju.



Uspeo je da Eldera Koštu proda Bijelsi za oko 20 miliona, a završio je i pozajmicu Vinisijusa iz Benfike ponovo kod Murinja.



Ukupno, transferi u visini od 230 miliona, odnosno petina svega što je urađeno u PL.



On ima sedam igrača u Vulvsima, oko toga se vode velike polemike, ali je zvanično savetnik. On u kombinaciji sa Kinezima parkira svoje igrače, ukupno ih je sedmorica, a vlasnici slepo slušaju njegove savete. Navijači se ljute, jer Vulvsi prodaju najbolje, ali realno gledano bez Mendešovih igrača ne bi stigli ni blizu sadašnjih visina, niti verovatno igrali u PL.



U Sitiju ima četiri igrača, osim Diaša, njegovi klijenti su Ederson, kao i Bernardo Silva i Kanselo.



U Liverpulu uz Žotu koji je stigao ovog leta, Mendeš vodi karijeru Fabinja koga je svojevremeno doveo kod Murinja u Real.



U Totenhemu iz Murinja, klijenti su mu Vinisijus i pomenuti Doerti, ovog leta je Džejmsa Rodrigeza doveo u Everton.





Rikardo Pereira je u Lesteru, Elder Košta u Lidsu, Holanđanin Al Gazi je u Vili, Ivan Kavaleiro u Fulamu. Ovog igrača je doveo još u Benfiku, pa ga je parkirao u Vulvsima gde je dobro igrao u Čempionšipu, a onda je prosleđen Fulamu.



I na kraju, mladi Kardozo je iz Boavište stigao u Vest Hem.



Ipak, ono što nije uspeo da završi je transfer Sanča, koji nije njegov igrač, ali ga je Junajted angažovao kao pregovarača, i sigurno je da će istu funkciju imati i narednog leta, priča se da može da završi posao.



U svakom slučaju, čega se dotakne, pretvara se u zlato. Ronaldo je dragulj u kruni, a osim uticaja u Juventusu, Realu, Sitiju, Totenhemu, odličan je sa čelnicima Monaka, portugalskih klubova...