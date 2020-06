Mendeš doneo ponudu, 150 miliona za dvojicu, jedan nikada nije ni obukao dres Barse!

Žoze Mendeš ranije nije baš radio sa Barselonom, većina njegovih igrača je završavala u Realu, ali sada je Kataloncima prodao par fudbalera, plus zastupa talentovanog Ansu Fatija, novi biser "La Masije".



Katalonski "Sport" piše da je Mančester Junajted poslao ponudu, 100 miliona za napadača koga je Juventus želeo u trampi za Pjanića, a Barsa odbila.



Katalonci neće prihvatiti ponudu "Đavola" koji su izgleda odustali od Sanča jer Fati bi trebalo da bude novi Nejmar. On je eksplodirao na početku sezone, kasnije pao, ali svejedno u pitanju je igrač koji je porušio sve rekorde u Primeri i Ligi šampiona kada su debiji i golovi u pitanju.



Drugi igrač je fudbaler koga je Barselona kupila zimus ali ga nisu doveli u klub. U pitanju je sjajni Trinkao iz Brage. Naime, on je plaćen 23 miliona, plus je Abel Ruiz otišao u Portugal, dakle čitav posao je iznosio 30 miliona.



Ali, sada je Mendeš doneo od neimenovanog kluba ponudu da za 50 Trinkao bude prodat. Dakle, niti je predstavljen na "Kamp Nou" niti je upoznao saigrače, ni predsednika, a mogao bi da bude prodat.



Ipak to se neće desiti jer Barselona ima ozbiljne planove sa ovim igračem koji može da igra na više mesta u napadu i svakako bi bio rešenje, pogotovi ako Dembele bude nekome ustupljen ili čak prodat ovog leta.