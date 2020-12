Mbape se dogovorio?! Postavio pet uslova klubu, koliko je realno?

Za PSŽ je ugovor Mbapea prioritet. Naravno, njegova je poslednja, ali je Leonardo rekao da su učinjeni koraci napred. Naime, prema tim informacijama novac nije problem, Mbape će zarađivati oko 50 miliona evra i praktično bi on i Nejmar činili budućnost kluba.



U tom slučaju od dolaska Mesija nema ništa i to je sasvim jasno.



Kako rekosmo, Mbape je budućnost, ali PSŽ mora da ispuni uslove koji nisu vezani za novac.



Prvi i osnovni je ambicija, naime, Mbape se sigurno neće zadovoljiiti time da osvaja titule po Francuskoj, on želi više. Igrao je finale Lige šampiona, ali ga nije osvojio. Klub mora da mu ponudi garancije da će tim biti dovoljno jak da svake godine bude kandidat za najveće stvari.



Drugi je vezan za trenera i to je najlakše ispuniti. Jer, za razliku od Nejmara, Mbape ne voli Tuhela, sukob datira od pre dve sezone. Napadač nije fudbaler koji će praviti probleme, ali on sedenja na klupi čime ga je Nemac praktično sprečio da uzme "Zlatnu kopačku" nije zaboravio. Ali, ovo je lako, jer sa Mbapeom i bez njega, ne postoji promil šansi da Nemac ostane, niti bi ostao, čak i ako osvoji Ligu šampiona.







Treći je vezan za drugi, sa novim trenerom Mbape bi bio tačka oko koje bi se okretao tim, a ne Brazilac, kao što je sada slučaj, Tuhel ne krije da je za njega Nejmar glavni igrač, mada to nije javno rekao.



Četvrto je kupovina Francuza. Naime, Mbape veruje da bi Kamavinga, Auar, možda i Pogba mnogo značili za tim i da PSŽ mora da umesto Južnoamerikanaca dovodi domaće igrače kako bi praktično oformio reprezentaciju u malom, na kraju krajeva oni su prvaci sveta.



I peti je vezan za marketing, on želi veća marketinška prava, slična onima koje ima Mesi u Barseloni, želi veći procenat, oko toga pregovaraju navodno ujak i majka.







Sa druge strane "Parizijen" tvrdi da je Mbape promenio ploču oko ostanka jer nema gde da ode. Ovo nije vreme velikih transfera, niti bi neko platio svetski rekord za igrača kome ostaje godina ugovora. A i kada bude slobodan, nigde ne može da dobije toliko novca kao u Parizu, čak ni blizu. Ni Real, ni Liverpul nisu spremni da plate više od tridesetak miliona po godini neto, što je mnogo manje od onoga što bi uzimao u Parizu.



Hoće li velika priča ostati samo na papiru, hoće li Mbape produžiti ugovor uz klauzulu o odlasku koja bi bila postavljena na novi svetski rekord, dakle veća od 222 miliona. Jer, recimo i to, niko u bliskoj budućnosti, nema novac, dugo će svi, pa i fudbal osećati posledice korone.