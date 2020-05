Mbape prelomio i on je samo prvi u nizu!?

I dalje se lome koplja, ali Pari Sen Žermen čini sve da zaustavi Mbapea, čak su spremni da puste da mu istekne ugovor za dve godine, ali da ga zadrže do 2022. u klubu.



U međuvremenu, izgleda da je Francuz bliži tome da odustane od odlaska u Real i da potpiše novu obavezu sa Parižanima.



Na stolu je ponuda, Mbape bi dobio 35 miliona evra po sezoni, odnosno bio bi izjednačen sa Nejmarom kada su primanja u pitanju. To bi bio znak da više nije drugi igrač u ekipi i da dobija odgovornost, ali i uslove poput Brazilca.



Što se "Neja" tiče, Barselona je sve dalje, nemaju novac, nema ni mnogo opcija, pa bi i on mogao da ostane u klubu.



PSŽ je već obezbedio dolazak Aleksa Teleša, Brazilca iz Portoa koji će kraj leve strane zameniti Kurzavu, i dalje ubeđuju Kulibalija koji bi radije u Englesku, a Leonardo traži još napadača, u slučaju da Ikardi ne želi da ostane, kao i vezistu.



Moguće je da otkupe Ikardija i onda ga proslede u Juventus u zamenu za Pjanića i novac, a opcije u veznom redu su još Bakajoko koji je na pozajmicu u Monaku, iz Čelsija, kao i mlađani Tonali iz Breše. Jasno da su zainteresovani i za Kamavingu iz Rena, ali klub iz Bretanje nema nameru da prodaje svoj biser.











Parižanima se ne žuri, čekaju navodno i da Rajola ubedi Pogbu da se vrati u rodni grad, što bi zatvorilo priču u veznom redu, ali i dalje nije nemoguće da takođe Kavani produži ugovor i ostane prvi napadač, u slučaju da ode Ikardi.