Matić zbog Srbije napušta Junajted!? Ovo je nova opcija...

Nemanja Matić je na izlaznim vratima Old Traforda. Kako se saznaje, Junajted će na sve načine probati da ga proda sada, kako mu ne bi produžavao ugovor, odnosno aktivirao klauzulu o još jednoj sezoni. U tom slučaju morali bi da ga plaćaju i sledeće godine, ako ne nađe klub na leto.



Problem je i njegova plata i obeštećenje, Srbin se neće lako odreći novca koji Junajted mora da mu isplati na proleće, oko 3.5 miliona evra, a "Đavoli" su prethodno tražili od Intera oko 18 miliona evra za srpskog diva.



Italijani to neće platiti, priča o Milanu je nerealna, jer, niti imaju novac, a drugi su prioriteti, pa je sada u igri Galatasaraj. Turci bi platili manje obeštećenje, ali mogu da sebi priušte Matića koji na sve načine pokušava da ode.



Naime, on strahuje u svoje mesto u reprezentaciji Srbije, ne samo ako se eventualno plasiramo na EP, već i u samom baražu. Konkurencija su Milivojević, SMS i još par igrača koji su standardni, čak i lideri u svojim klubovima, pa je jasno da Matić koji je odigrao samo sedam mečeva od početka sezone teško može da bude starter, ako uopšte i dobije poziv u ovakvoj situaciji.



Matić je zamenik kapitena Kolarova, nije ga zbog povrede bilo u poslednjim mečevima kvalifikacija, tačnije, poslednji put je deo tima bio u septembru...