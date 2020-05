"Matador" Kavani ipak u Engleskoj, šta će sada učiniti Inter, nervoza sve veća?

Novi problem za Inter, pisali smo da o razmimoilaženjima između Kontea i uprave, pre svega oko Artura Vidala, koji bi po mišljenju ljudi bio i višak, ali i opasnost po svlačionicu.



Ipak, najveći problem nastaće ako Lautaro ode u Barselonu, odnosno ako Katalonci plate klauzulu i Inter se suoči sa gubitkom napadača.



Plan da se dovede Edinson Kavani se izgleda izjalovio. Urugvajac traži previše novca, ugovor na tri godine, 10 miliona po sezoni, Inter mu navodno nudi najviše 7 i to do 2023.



Urugvajac kome se izjalovio plan da ode u Atletiko (Jorgandžije nemaju para) ili da ostane u PSŽ (Ikardi je otkupljen) sada gleda prema Engleskoj.



Ima opciju da ode u Ameriku, ali ako Njukasl budu preuzeli Saudijci, Kavani bi mogao da prihvati ponudu. U PL bi imao priliku da igra u vrhunskoj ligi, uz to, dobio bi željeni novac. "El Matador" je slobodan igrač, ima 33 godine i tvrdi da još nekoliko sezona može da igra na visokom nivou.



To bi napravilo problem Interu. Timo Verner, kako pišu mediji u Italiji nije realna opcija, on želi u Liverpul ili eventualno Čelsi, Obamejang za sada nije mogućnost o kojoj razmišljaju, a mladi Kjeza je drugačiji tip napadača. Inter bi mogao da ostane samo sa Lukakuom, izmakli su im Mertens i Žiru, slobodni agenti, probaće da produže pozajmicu Sančeza. Treći napadač bi ostao mladi Espozitom, ali fali jedna zvezda, sada se pominje i Duvan Zapata, ali za njega Atalanta traži oko 60 miliona evra. Lakazet je nuđen navodno Italijanima, ali Francuz nije zainteresovan za Seriju A, takođe njegova plata je velika...











U svakom slučaju, Kavani bi bio najbolje rešenje, ali Inter neće ni u kom slučaju pristati na njegove uslove...