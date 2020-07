Mlađi od braće Šćepović, Marko, raskinuo je ugovor sa Rizesporom još u martu i od tada nema klub.



Ipak, od pre dva dana je stigao na novu destinaciju i to na Tajland.



On će u novoj sezoni braniti boje Buriram junajteda, zajedno sa još dvojicom sa ovdašnjih prostora, ali je samo identitet jednog otkriven, a to je hrvatski internacionalac Renato Kelić.



Marko Šćepović je tokom svoje karijere igrao za Partizan, potom za Olimpijakos, Majorku, Terek iz Groznog, Muskron, Videoton i Rizespor.