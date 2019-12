"Mali Ibra" Vlahović ga pregazio! Posledica? Postaje jedan od najskupljih štopera na svetu!

Verovatno ste videli izjednačujući gol Fiorentine protiv Intera, Dušan Vlahović je kao brzi voz prošao kraj odbrane gostiju, dao prelep gol i spasao svoj tim poraza.



Ali, u Interu je, kao i u medijima to otvorilo polemiku.



U pitanju je Milan Škrinjar, sjajni Slovak koji ove sezone ne blista. Veći problem od igara, kako piše "Tutosport" je njegov odnos na terenu kojim Konte nije zadovoljan.



Kao da nekadašnji štoper Sampdorije nije u potpunosti posvećen timu, ni koncentrisan, što se videlo u više situacija ove sezone.



List spekuliše da će klub, u želji da naplati interesovanje za Škrinjara promeniti stav i da on više nije neprocenjiv. Žele ga najbolji klubovi sveta, Barsa, Real, Siti, Junajted bi ga rado videli u svojim redovima. Suma će biti paprena, možda i viša od 80 miliona evra, uz Megvajera bi Slovak mogao da postane najskuplji defanzivac svih vremena.



Inače, noćas se pojavila vest da je Dijego Godin nezadovoljan, da bi posle samo šest meseci mogao da se vrati u Atletiko, ali to nije istina. Klub je odmah demantovao da razmišlja o prodaji kapitena Urugvaja koji ima teškoće da se navikne na Konteovih

3-5-2, kod Simeonea je gotovo deceniju igrao u drugom sistemu, sa još jednim štoperom pored sebe. Ali, ni Inter, ni sam Godin ne žele da se rastanu, legendarni kapiten Urugvaja smatra da je njegova odiseja u Atletiku završena i čvrsto je rešen da ostane u Seriji A, sa Interom se bori za titulu prvaka.