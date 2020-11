Ma kakav Ronaldo, Junajted juri najboljeg igrača Ostrva?!

Pravi "požar" je izbio danas u engleskim medijima - par njih je prenelo da se odjednom pojavila mogućnost da vrate Kristijana Ronalda na "Teatar snova"! Pitanje je koliko je to izvodljivo, ali opet Junajted spada u red najbogatijih klubova - Ronaldo bi u svom povratku video izazov, a to jeste povratak "crvenih đavola" u red takmaca za titulu Premijer lige.Priču o Ronaldovom potencijalnom povratku ćemo pažljivo pratiti, ali BBC danas navodi kako se Vudvord i ekipa raspituju oko dostupnosti Džeka Griliša!Kapitena Aston Vile već par sezona povezuju sa odlaskom, pre dve godine Totenhem je bio aktuelan. Prošlo leto, posle teške sezone za tim iz Birmingema su navodno postajale ponude od strane top šestorke, ali je vezni igrač odlučio da ostane i potpisao produžetak saradnje septembra meseca do 2025. godine.Može se reći pametna odluka, Griliš i Aston Vila su hit ove sezone. Vilijani su očitali lekciju šampionu Liverpulu (7:2), tim sa "Vila parka" je trenutno šesti a Džek Griliš ima učinak pet golova i pet asistencija na osam odigranih mečeva.