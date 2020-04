Ma kakav Kejn, Solskjer traži "dva za jednog", uključujući i promašaj godine u Evropi!

Žoao Feliks je verovatno jedno od najvećih razočaranja sezone. Plaćen oko 120 miliona sa bonusima koje nije uspeo da aktivira (do sada je ekipi Benfike isplaćeno 100), njegova vrednost je pala, a ako ostane bez Lige šampiona, Atletiko bi mogao da ga proda.



Prema nekim informacijama njegovih menadžera, Madriđani bi prihvatili ponudu od oko 80 miliona evra, plus bonuse, spasili veći deo novca i okrenuli se nekim drugim igračima.



Kao pretendent pojavljuje se Mančester Junajted. Oni su blizu Sanča, što se tiče Kejna, poslednje informacije govore da je Solskjer protiv angažovanja kapitena Engleske jer smatra da bi to usporilo razvoj Rašforda, a veruje da bi novac trebalo preusmeriti u druge delove tima.



Feliks bi bio još jedna akvizicija za budućnost, nisu odustali ni od Kalidu Kulibalija koji ne želi u PSŽ, radije bi se preselio u Premijer ligu.







Ali, hoće li se Simeone odreći posle samo jedne sezone "nebrušenog bisera".



Francuski i španski mediji koji su lansirali celu priču tvrde da problem nisu partije Portugalca, koji je premlad da bi nosio tim na leđima i sigurno su se očekivale oscilacije, već njegova malodušnost, odsustvo volje što je Simeonea najviše iznerviralo. On mnogo više voli borbenost Dijega Košte, sprečio je klub prošle zime da proda Brazilca.



Koliko je ipak realno da Feliks ne dobije priliku i naredne sezone?



Kako rekosmo, posle velikih promena u timu, ako Atletiko ostane bez prihoda od Lige šampiona, uz gubitke zbog pandemije, vrlo je jasno da će nekoga morati da žrtvuju. Imaju ponude za Tomasa Partija, ali njega Simeone ne želi da se odrekne, klub mu nudi duplu plati kako bi produžio ugovor i ostao na "Vandi Metropolitano".