Ma, da li je moguće? Siti dovodi najskupljeg na svetu, a u ponedeljak bomba iz Lozane koja će potresti evropski fudbal!

Svi znaju, Gvardiola je to i potvrdio, prioritet kluba je štoper. Siti će pokušati da nađe partnera Laportu, Stons koji je bio prvo Pepovo pojačanje je razočaranje, vratiće se možda u Everton, a Španac nema poverenja u Otamendija.



Pojavila se mogućnost da uzmu Škrinjara, ali Inter je tražio Aguera, što ne dolazi u obzir. Pominjan je i Gabrijel Žesus kao deo trampe, no menadžer Sitija smatra da će Brazilac za godinu dana, kada se Kun vrati u Argentinu biti prvi izbor u napadu, neće ga se odreći.



Dosta se štopera pominjalo, neka engleska rešenja iz manjih klubova, Ake, Mings, ali i Benoa Badiašile iz Monaka.



No, "Građani" žele iskusnog igrača i Kalidu Kulibali je svakako najbolje rešenje. Ali, Napoli traži 100 miliona evra, svetski rekord, pa bi Siti mogao da smanji sumu tako što bi uključio dvojicu igrača u čitav posao. Uz novac, oni bi ponudili Zinčenka i Otamendija. Prvi bi mogao da dođe u obzir, što se Argentinca tiče, pitanje je njegove plate, ali i želje da se vrati u Primeru.



Inače, Siti će svoju sudbinu saznati u ponedeljak kada bude obelodanjena odluka Arbitraže u Lozani, danas je Jan Čizeman, bivši novinar BBC objavio tvit u kome sugeriše da se priča da je odluka doneta i da će suspenzija biti izbrisana, a "Građani" oslobođeni, tačnije da će odluka UEFA pasti na Apelaciji.



Ako se to desi u ponedeljak u Lozani, možete da pretpostavite reakcije rivalskih klubova, ali i čitave Evrope, pogotovo u PL će biti mnogo bure jer u tom slučaju peto mesto ne donosi Ligu šampiona.

It’s sounding like #ManCity will be completely exonerated by CAS over the UEFA allegations, from what I’m hearing - nothing confirmed yet, but we may find out tomorrow or Monday