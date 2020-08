Ma, da li je moguće, kraj za Suareza! Hoće li "El Pistolero" kao David Vilja?

Iz Katalonije stižu nove šokantne vesti.



Naime, prema tvrđenju tamošnjih medija, Luis Suarez će biti slobodan igrač.



Navodno Kuman mu je saopštio da nije u njegovim planovima, a Barselona će ponuditi Urugvajcu raskid ugovora. Ima još sezonu, plus opciju za još jednu, ali sigurno neće otići bez buke. Zarađuje 15 miliona po godini, to ne može da uzme nigde.



Varijanta je da mu Barsa isplati deo i da pristane da ode, kako stvari stoje još neće u MLS, veruje da može da igra vrhunski fudbal.



Suarez ima 33 godine, mnogo iskustva, šest sezona u Barseloni i tri u Liverpulu. Legenda je svetskog fudbala, u Evropi od 2006. preko Groningena se dokopao Ajaksa.



Pominjao se povratak u Ajaks, ali to je moguće jedino ako pristane na mnogo manju platu nego što bi mogao da dobije u drugim klubovima i jačim ligama. Dovođen je u vezu sa Juventusom, ipak, oni traže jeftinijeg Džeka, videćemo da li će reagovati neko od klubova PL.







Mediji su lansirali informaciju da bi mogao da uradi isto što i David Vilja, da iz Barselone ode u Atletiko. Simeone prodaje Dijega Koštu, traži napadača, nekoliko imena je na spisku, ali ako "El Pistolero" bude slobodan, mogao bi da reaguje...





Suarez je inače izjavio da je spreman da ostane i bori se, da veruje da može da pomogne Barseloni, ali je klub drugog mišljenja...