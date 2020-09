Luki se ne piše dobro, napadač svetske klase ponuđen Realu za NULA evra!?

Pisali smo jutros, teško će Luka Jović doći do ozbiljne šanse u Real Madridu nakon novih kritika koje mu je uputio Zinedin Zidan.



U ovom trenutku, najrealnija opcija je pozajmica, ali "kraljevski klub" bi mogao da dovede još jednog napadača i to svetske klase.



Besplatno!



Kako prenosi dobro obaveštena Marka, agent je ponudio usluge svog klijenta Edinsona Kavanija koji je ostao bez kluba nakon što mu je istekao ugovor sa Pari Sen Žermenom na kraju prošle sezone.



Urugvajac je od tada na meti brojnih evropskih, ali i timova iz Južne i Severne Amerike, ali je u jednom trenutku bio nadomak Benfike.



To se nije slavno završilo budući da je lisabonski velikan ispao iz Lige šampiona, pa 33-godišnji razmatra neke mnogo atraktivnije opcije u ovom trenutku.



Njegov brat kontaktirao je čelnike Reala kojima je predočio želju Edinsona da konačno zaigra za "kraljevski klub" koji ga je i želeo u vreme dok je nosio dres Parižana.



Iako ima 33, Kavani bi se lako prilagodio zahtevima vrhunskog fudbala i predstavljao bi veliku podršku Karimu Benzemi.



Ukoliko Real pristane, sve na "štetu" Luke Jovića...