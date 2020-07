Ludo leto, osam giganata evropskog fudbala traži štopera, od ovih imena zastaje dah! Šta su opcije?

Dosta klubova ovog leta traži štopere, Liverpul i Siti imaju iste ideje, a i Konte u Interu nije zadovoljan ni Godinom, ni Škrinjarom.



Dodajte tome da je PSŽ kao prioritet označio dovođenje defanzivca, a da se u Čelsiju plaše da će sve kupovine ostati u senci činjenice da je ofanziva mnogo bolji deo ekipe, pa je jasno da će, i pored pandemije rasti cena štoperima.



Bajern je doveo Kuasija, traže još jednog defanzivca jer bi da se oslobode Boatenga i Martineza, a moguće je da prodaju i najveće, to jest najskuplje pojačanje u istoriji kluba, Lukasa Ernandeza. To bi značilo da Alaba ostaje, jer je i on među igračima koji bi mogli da napune kasu Bavaraca, ugovor mu ističe sledeće godine.



Šta je u ponudi?



Prema vestima iz Engleske, i Liverpul i Siti hoće istog igrača kao Bajern, Dijega Karlosa iz Sevilje. Ima problem, Bajern i Siti imaju novca, Liverpul nema 75 miliona koliko traži Monći. Mogli bi eventualno Grujića koga Andalužani prate da uključe u posao. Kako radi direktor Sevilje neka posvedoči činjenica da je nekadašnjeg igrača Nanta koji nije uspeo da se izbori za mesto u Portou doveo u klub za svega 15 miliona, klauzula je pet puta veća.











Milan Škrinjar ne igra dobro, ni njemu, kao ni veteranu Godinu 3-5-2 ne odgovara. On nije na prodaju, osim izuzetne ponude, recimo ako bi PSŽ ili Siti odvojili oko 70 miliona evra, Inter bi razmislio. Konte hoće igrače koji su prilagodljiviji, kao Armando Izo iz Torina ili Kumbula iz Verone. Slovak je interesantan i Junajtedu, koji traži trećeg štopera, pored Megvajera i Lindelefa.



Najskuplji štoper koji je na tržištu je Kalidu Kulibali. Maksimović i Manolas bi mogli da formiraju partnerstvo, pa bi DeLaurentis za sumu blizu svetskog rekorda mogao da proda Malijca. On neće u PSŽ, makar je to odbio tokom proleća, ali je raspoložen da ode u PL. Samo, u ovom trenutku nema nikoga ko je spreman da plati oko 90 miliona za odličnog Afrikanca.







Igrači koji su pominjani kao moguća pojačanja velikih klubova, Romanjoli, čak Bonući koga Pep smatra najboljim štoperom sveta nisu na prodaju.



U igri su dva veterana koji su slobodni, Tijago Silva i Godin, ali oni traže i veliki novac i višegodišnje ugovore. Takođe Juve hoće da se oslobodi Ruganija, ali njega više neće niko, nasuprot tome, "Bjankoneri" odbijaju svaku pomisao da se liše Demirala, Turčin je sa De Lihtom budućnost kluba.



U Engleskoj štoperi su skuplji nego što vrede, pa je recimo Tajron Mings koji ispada sa Vilom, na meti Arsenala i Junajteda, a klub iz Birmingema traži 40 miliona evra. Nejtan Ake, bivši igrač Čelsija vredi 50, takođe Bornmaut će u Čempionšip.









Čelsi je ponudio čak trojicu svojih mlađih igrača za Deklana Rajsa iz Vest Hema koji je vezista, ali ga je Mojes proizveo u štopera, i on košta više od 50 miliona.



Dakle, pijaca će biti otvorena, svi traže i svi kupuju, ali cene će, s obzirom da je mnogim klubovima baš defanzivac prioritet otići u nebo. Ako računamo pandemiju i krizu, ili će neki klubovi smanjiti apetite, ili će se velikani dovijati u nemogućnosti da reše ovu osetljivu poziciju.