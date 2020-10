Ludnica - PSŽ doveo napadača, a Čupo-Moting pred transferom karijere!

Kao što to obično biva - priče o kojima se spekuliše mesecima, svoju realizaciju dočekaju u poslednja dva dana prelaznog roka.



Ipak, ne može se reći da su ova dva transfera dugo planirana, pre će biti da su panične kupovine.



Prva je - Mois Ken napušta Everton i odlazi na pozajmicu u PSŽ, posle neuspele sezone na Gudisonu.



Drugi je transfer karijere - Čupo-Moting iz Pariza odlazi u Bajern Minhen!



Da, dobro ste pročitali, igrač koji je stigao u PSŽ iz Stouka, sada je još pred većim transferom. Bajern traži alternativu za Roberta Levandovskog, jasno je da će to biti igrač sa minimalnom minutažom, a Čupo-Moting je na to već navikao na Parku prinčeva.



On je trenutno slobodan igrač, nakon što mu je istakao ugovor sa Pari Sen Žermenom i sada je dobio poziv kome nije mogao da se nada ni u snu.



Erik Čupo-Moting ima 31 godinu, pre PSŽ, igrao je za Stouk, Šalke, Majnc, HSV, tako da ima ogromno iskustvo u Bundesligi.







Što se Kena tiče, on je mogao i nazad u Juventus, ali je PSŽ bio konkretniji i doveo ga je da bude plan B. Konkurencija u napadu je paklena, mada kako igra Ikardi, nije isključeno da mladi Italijan dobije šansu uz Mbapea i Nejmara.







PSŽ je ovog leta ostao i bez Kavanija, a pošto je Čupo-Motingu istekao ugovor, Tuhel je morao da ima još jednu "devetku" u rotaciji.







Očekuje se da oba transfera budu potvrđena tokom dana, najkasnije sutra.