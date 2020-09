Ludilo u "pet do 12" - Junajted kupuje na Kamp Nou da kompletira Barsin savršeni prelazni rok!

Iz Španije upravo stižu bombastične informacije o Osmanu Dembeleu koji drži ključ Barsinog savršenog prelaznog roka, uz Džejdona Sanča.



Da krenemo redom - Junajted će ove nedelje, tačnije u narednih 48 sati poslati poslednju ponudu za Džejdona Sanča, a ukoliko Borusija odbije i tu, Mančester kreće po Osmana Dembelea!



Tačnije, list As tvrdi da je Junajted mnogo bliži transferu Osmana Dembelea, jer je Barselona pristala da ga proda za sumu između 50 i 60 miliona evra, jer bi tako finansirala dolaske Memfisa Depaja i Erika Garsije plus bi joj još ostalo novca!



Ipak, Dembele i dalje odugovlači, njegova namera je da ostane i da se dokaže, ali setite se samo šta je bilo sa Arturom Melom koji je imao iste takve namere i još važniju ulogu u timu.



Uprava Barselone vidi u ovoj ponudi idealnu transakciju i novac da kupi Depaja i Garsiju, koji bi zajedno koštali oko 40 miliona evra.



Uz to, Bartomeu uvek ima keca u rukavu, umesto da prizna da je poražavajuće što je platio Dembelea 105+40 miliona evra i kasnije ga prodao za 50-60, reći će da je tako oslobodio put za Ansua Fatija koji je novi Mesi.







Istina, i Ronald Kuman bi u tom slučaju bio "licemeran", jer je na sva usta govorio da računa na Dembelea, ali ako ga uprava uslovi, da je njegova prodaja jedini način da mu bude ostvarena želja, odnosno da dođe Depaj, Holanđanin će morati da pristane, jer će uz to dobiti i štopera, Erika Garsiju.





Što se tiče Junajteda, oni odavno žele Sanča i vide ga kao opciju broj jedan na desnom krilu, ali neće imati izbora osim da krenu po Dembelea, ako Borusija opet kaže "NE".















*NASTAVAK







Ubrzo, nakon što smo napisali ovaj tekst, stiglo je i više različitih potvrda iz pouzdanih izvora:





1. Borusija je i zvanično odbila poslednju ponudu Junajteda za Džejdona Sanča koja je iznosila 80+20 miliona evra.







2. Ed Vudvord je lično kontaktirao Dembeleove agente i Francuza ubedio, iako je uporno odbijao da napusti Barselonu. Dembele je opcija B i mnogo bliža nego Sančo.