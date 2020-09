Ludilo na Kamp Nou - Još jedan odlazak i onda - Bomba i Barsina osveta u "pet do 12"!

Nelson Semedo od sutra više neće biti član Barselone, pošto se večeras i zvanično oprostio od katalonskog kluba. Ipak, to nije sve, jer je u istoj večeri stigla vest da je Seržinjo Dest u poslednjem trenutku odbio Bajern i izabrao Barselonu!





Da krenemo redom, ovo ludo veče na Kamp Nou:





Kao što je i najavljeno pre dva dana, Semedo je novi član Vulverhemptona, gde će njegov agent Žorž Mendeš nastaviti da gradi portugalsku koloniju.



Ipak, Barsu to ne zanima mnogo, jer je ovo najvažniji odlazak ovog leta - Semedov transfer u kasu donosi najviše novca ovog leta, pošto će Vulvsi odmah platiti 35 miliona evra, a uz bonuse bi cifra mogla da stigne i do 40 miliona.



Ako uzmemo u obzir da Barsa kao kusur na pijaci daje igrače kao što su Luis Suarez, Ivan Rakitić i Arturo Vidal, koje je prodala za UKUPNO DVA I PO miliona evra, Sevilji, Interu i Atletiku, onda je ovo daleko najbolji posao na Kamp Nou ovog leta.







Semedo je u Barsu stigao leta 2017. godine iz Benfike za 35 miliona evra, ali nikada nije uspeo da opravda uloženi novac. On se večeras oprostio od Katalonaca emotivnom porukom putem Instagrama:



"Puno vam hvala što ste mi pružili priliku da živim san i da nosim ovaj dres, da igram na Kamp Nou, učim i uživam u najboljem klubu na svetu.



Hvala što mi je omogućeno da rastem kao igrač i kao osoba. Bile su to tri predivne godine koje nikada neću zaboraviti. Hvala mojim kolegama, osoblju, navijačima i svim ljudima koji su mi pomogli od dolaska do danas. Želim vam svu sreću sveta. Napred Barsa", napisao je Semedo.















Barsa se sada konačno okreće pojačanjima, umesto Semeda prva meta je Seržinjo Dest, koji je večeras, u poslednjem trenutku odbio Bajern i pristao da se preseli na Kamp Nou!







Dok smo pisali vest o Semedu, na Tviteru su "zapljuštali" svi pouzdani izvori iz Katalonije, a svi kažu isto:





Barselona će platiti Ajaksu 20 miliona + 5 kroz bonuse, isto koliko je nudio i Bajern Minhen, ali je presudila želja igrača da se preseli na Kamp Nou!





Ovu vest ubrzo su potvrdili i Đerar Romero i Oriol Domenek, najpouzdaniji izvori iz Katalonije, uz napomenu da će sve biti ozvaničeno u narednim danima. Romero je čak naveo da je za ovo dobio potvrdu iz kluba!