Luda priča, tandem Pogba-Eto, šanse rastu!

Samjuel Eto je ove godine odlučio da se penzioniše, ali sada je dobio ponudu zbog koje razmatra da odigra još malo ove sezone.



Španski mediji prenose da je tek osnovana Rasing Mursija zainteresovana da vratim Etoa iz penzije, a predsednik kluba je rekao da su na pola puta da ubede Kamerunca.



"Juče nismo imali mnogo šanse, ali ovog jutra mogu da potvrdim da su one 50-50. Sledeće nedelje ćemo znati sve i da li možemo da dovedemo Samjuela Etoa. Imamo nekoliko investitora iz Meksisa i Emirata koji bi mogli da pokriju troškove. Ako ga dovedemo, onda je na trenerima da ga vrate u formu i pronađu najbolje mesto na terenu", rekao je Moris Panielo.



Inače, zanimljivo je to da je Rasing Mursija osnovana tek ove godine i da se takmiči u trećoj ligi, ali je već napravila senzaciju u Kupu kralja, pošto je stigla do 1/16 finala i igraće protiv Levantea 16. decembra.



Pomenuti Moris Panielo, australijski biznismen ima ambiciju da napravi klub koji će u narednim godinama stići do elite.



Zanimljivo je to da je Rasing Mursija već oformila tim ove jeseni, a da je najzvučnije ime Matijas Pogba, najstariji brat Pola Pogbe.



Ukoliko dođe i Sami Eto, on će zajedno sa Pogbom imati zadatak da predvodi Rasing Mursiju.