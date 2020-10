Lud dan u Minhenu, treći potpis u danu, a ni to nije kraj!

Nakon Marka Roke i Erika Čupo-Motinga, Daglas Košta je predstavljen kao novi/stari igrač Bajern Minhena.



Kao što je ranije najavljeno, Brazilac stiže na pozajmicu do kraja sezone, bez obaveznog otkupa.



Daglas Košta je u Juventus stigao upravo iz Bajerna, ali ga je Andrea Pirlo otpisao pa je odlučio da se vrati.



Hansi Flik sada ima opet ubitačan kvartet krilnih napadača, po desnoj strani su konkurencija Serž Gnabri i Daglas Košta, a levo Liroj Sane i Kingsli Koman.



Očekuje se da do kraja dana stigne i desni bek, i to iz Olimpik Marseja, u pitanju je Buona Sar, koji je već stigao na lekarski pregled.







Do kraja dana Bajern će ozvaničiti i njegov transfer i zaključiti prelazni rok.