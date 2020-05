Loše čuvana tajna, ma kakva pojačanja, znate li koliko dnevno novca gubi Barselona?

Situacija u Barseloni je kritična, klub to krije, ali analize u medijima su pokazale da je finansijska situacija veoma loša. Da će izgubiti veliki novac zbog pandemije, to je jasno, ali i drugi klubovi su u sličnoj situaciji.



Ali, Barselonina namera da kupi dva ili tri igrača deluje kao naučna fantastika.



Naime, u redakcijskom komentaru "Sporta" otkriveno je nekoliko stvari, prvi da u ovom trenutku klub gubi oko 5 miliona evra dnevno, bez utakmica, reklama, prihoda od Kamp Nou i nerealizovanih ugovora. Ovo naravno ne znači da će tako ostati, deo tog novca će biti vraćen kada se situacija normalizuje, ali svejedno gubitak planiranih prihoda doneće minus od 250 miliona kada se sve sabere.



Oskar Grau finansijski direktor je napravio "padobran" odnosno plan za spasavanje, ali igrači se neće odreći većeg dela ugovora, pošto sezona bude nastavljena.



Problem je i veliki broj promašaja, ogromne plate, kao i najmanje deset igrača koji moraju da budu prodati kako bi se rasteretio budžet, ali i dobila određena sredstva za kupovine. Rakitić, Vidal, Umtiti, Rafinja, Kutinjo, Žunior Firpo moraju da napuste klub, takođe, Dembele je na prodaju, a što se tiče Semeda, njega pokušavaju da ubace u trampu sa Juventusom, ili Interom.



No, u tome i jeste problem, Juventus im je poručio da Pjanića mogu da dobiju samo za Artura, od drugoj trampi neće ni da pregovaraju, a Inter traži da suma za Lautara bude 90 miliona u kešu i Semeda procenjuje na samo dvadesetak.



To Barsi vezuje ruke, oni nemaju keš, moraju da čekaju, da prodaju, da udome igrače za kojih nema ponuda, jer problem je i kod drugih klubova isti, smanjeni prihodi.







Zato će morati najmanje da skupe 100 miliona od prodaja kako bi platili Lautara, da nekako ubede Artura da ode u Juventus za Pjanića, a što se Nejmara tiče, jedino bi Dembele, Kutinjo ili Grizman (on je već to odbio), mogli da unesu novac u kasu dovoljan da se pregovara oko Brazilca.



U ovom slučaju jasno je da Bertomeu nema nikakvu šansu da kupi pomenutu trojicu igrača, osim u idealnom scenariju, da uspe da proda sve napred pomenute i vrati deo uloženog novca.



Za sada para nema ni za Lautara koji je prioritet, a sve se pomera zbog pandemije i nastavka šampionata. U svakom slučaju, Barsini planovi deluju preambiciozno u situaciji kada su finansijski rezultati loši.