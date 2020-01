Loša vest za Jovića, znate li šta Real radi u Francuskoj? Ovo je Zidanov plan za prelazni rok i Perez nema ništa protiv!

Real Madrid je pripremio prelazni rok, doduše, nije bilo teško, neće kupovati nikoga. Ali, to se odnosi samo na januar, skauti su tokom jeseni gledali trojicu igrača iz Francuske, slično će nastaviti na proleće.



Ko je u pitanju?



Pre svih Viktor Osimhen, Nigerijac koji je ove sezone dao 10 golova u 18 mečeva. Ovo je loša vest za Luku Jovića, ako ovako nastavi, mogli bismo da vidimo fudbalera Lila uz Benzemu narednog leta.



Druga meta je Bubakar Sumare koga žele i engleski klubovi, kao i Napoli, igrač koji je privukao veliku pažnju igrama za Lil, nastupa i za mladu reprezentaciju Francuske i jedan je od najtraženijih mladih igrača u Evropi.



Na kraju, Madriđani gledaju i štopera Gabrijela, Brazilca koji je bio i u Dinamu iz Zagreba, Troi, koji ima 22 godine i ove sezone je procvetao u Lilu.



Naravno, neće sva trojica stići u Madrid, ali ovo je nastavak politike kluba da prate i dovode mlade igrače.



U skladu sa tim, recimo, u Realu su presekli oko Pogbe, verovatno i Eriksena, ne trebaju im, Zidan je promovisao Valverdea koji igra sjajno, na leto će vratiti Odegarda i desnog beka Hakimija. Naravno, to ne znači da neće biti "galaktičkih" pojačanja, ako se ukaže prilika oko Mbapea, recimo, ali sada nema razmirica između Pereza i Zidana. Francuz ima poslednju reč, on ne želi pojačanja u januaru, neće pustiti Rodrigeza, ni Bejla do leta, a samo dvojica igrača mogu da napuste klub. Jedan je Marijano Dijaz koga želi bivši klub Lion, ali i Roma, drugi Brahimi koji je doveden u onom vakuumu kada Zidan nije bio trener i Francuz ne računa na njega.



Ostali ostaju na okupu, ali tokom proleća, Odriozola, Jović, Isko, Bejl, Militao, čak i Vinisijus Žunior treba da pokažu da zaslužuju mesto u klubu, mada je izvesno da je za Iska priča završena, da bi Bejl takođe mogao da ode, a što se Jovića tiče, biće mu pružena šansa u drugom delu sezone, sve će biti na njegovim partijama...