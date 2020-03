Londonsko leto - Vilijan i Kutinjo!

Pričalo se svojevremeno da bi dva Brazilca mogla da zaigraju zajedno u Barseloni, pa u Čelsiju, ali od toga nije bilo ništa.



Sada međutim, postoji šansa, ne da budu u istom klubu, već u istom gradu.



Vilijanu ističe ugovor sa Čelsijem i neće ga produžiti, to je sigurno, ne želi da pristane na jednu sezonu, ali hoće da ostane u Londonu.



Razlog je i restoran koji drži sa Davidom Luizom, popularni "Baba", ali i to što se navikao na Englesku, pa će probati da ostane u Londonu.



On je i potvrdio, čini se da je bliži Totenhemu gde ga čeka Murinjo.



A Kutinjo?



Fudbaler Barselone se posle povratka sa pozajmice neće puno zadržavati u Kataloniji, Bajern neće otkupiti njegov ugovor, a Brazilac je već odbio da bude deo paketa za Lautara i da se vrati u Inter.











On hoće u Englesku, cilja Čelsi ili Arsenal, jasno, voleo bi da se vrati u Liverpul, ali od toga nema ništa. Kako pišu današnji mediji u Engleskoj, iz Redsa je njegovim menadžerima poručeno da nisu, čak ni na sniženju, zainteresovani za Kutinja, Liverpul traži napadaća, ali i štopera koji će zauzeti Lovrenovo mesto...