London 'kipi', dobijamo 'novog' Sola Kembela?!

Jedan od većih i oštrijih derbija Engleske je svakako onaj iz Severnog Londona. Arsenal već par sezona ne slavi sveti Toteringam, 'slavu' kada završe ispred velikog rivala na tabeli. Ovog slavlja nema još od sezone 2015/16, videćemo da li Arteta može to da promeni u svojoj prvoj punoj sezoni.



A Dejvid Ornstajn prenosi da je došlo do 'saradnje' između dva velika rivala.



Mladi 20-godišnji defanzivac Totenhema Džonatan Dinzi odlučio je da promeni boje i potpiše ugovor sa Arsenalom. Englez sa poreklom iz Konga je bio član "pevaca" još od 2016. godine, prošao je sve mlađe kategorije i bio redovan u selekcijama mlade reprezentacije "Gordog Albiona".



Ima zadovoljnih i nezadovoljnih oko ovog transfera. Neki navijači tvrde da im štoper nije ni potreban, sa druge strane Arsenal sa malom investicijom može sebi napravi dobar posao ako dođe do prodaje u budućnosti dok se treći bune što se talenti prepuštaju velikom rivalu.



Vreme će reći da li smo dobili 'novog' Sola Kembela. Stameni štoper je isto prešao u Arsenal za 'džabe' iz redova velikog rivala i napravio odličnu karijeru.



Videćemo da li će se "pevci" ponovo opeći.