Ljudina Karlos Tevez najavljuje još jedan veliki povratak i to nije sve!

Karlos Tevez je potvrdio da će ostati u svojoj Boki Juniors do isteka ugovor, odnosno do kraja 2020. godine.



On je uz to potvrdio da će preostale plate do kraja godine donirati u humanitarne svrhe zbog pandemije koronavirusa.



"Doniraću 100% svojih primanja do kraja sezone. Još uvek samo nisam odlučio na koji način i kome ću to uraditi, ali u mom ugovoru hoću da stoji sve i da novac ode u prave ruke. Meni nije potreban novac do kraja ugovora", rekao je Tevez.



Zanimljivo, nakon toga ne najavljuje kraj karijere, već se nada da bi mogao da zaigra još jednom u Evropi i to za Vest Hem!



"Ako bih se vraćao u Evropu, onda bih jedino otišao u Vest Hem! Ako ne odem tamo, onda bih voleo da završim karijeru u Korintijansu. To su dva kluba koja posebno volim", rekao je Tevez.





Zanimljivo, Tevez je poslednju sezonu pred odlazak u Evropu odigrao baš u Korintijansu, a potom je 2006. otišao u Vest Hem.