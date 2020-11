Liverpulovih pet meta za januar, našli i zamenu za Klopa?!

Liverpul će kupiti štopera, to je sada definitivno, a na listu su pet imena.



Pregovori su najdalje odmakli sa Šalkeom oko Ozana Kabaka, koji bi koštao dvadesetak miliona, ali on igra očajno ove jeseni, Jedan je od najgore ocenjenih štopera u Bundesligi, napravio je tri penala. Nije samo do njega, klub iz Gelzenkirhena igra očajno, ali Turčin ne uliva poverenje.



Osim Kabaka, na listi su i dalje Žil Konde iz Sevilje, ali on je tri puta skuplji, kao i Dajot Upamekano, štoper RB Lajpciga, Francuza silno želi i Junajted.



Da li bi moglo da bude iznenađenja?







Kao opcija se pominje Mikola Matvijenko, defanzivac Šahtjora, on može da pokrije i poziciju levog veka, a standardni je reprezentativac Ukrajine već tri sezone. Problem je što su igrači Rinata Ahmetova skupi, baš kao i Pau Tores iz Viljareala. Španski mediji pišu da je novi defanzivni partner Serhija Ramosa u reprezentaciji veoma zagrejan za Liverpul, ali je "Žuta Podmornica" uspela da u ugovor ugradi novu klauzulu od 70 miliona evra, pa je jasno, da je on skup koliko i ostale mete.



Najjeftiniji je Kabak, oko dvadesetak miliona plus bonusi, ali mnogi se pitaju da li je mladi Turčin rešenje.



Inače danas se mediji bave sudbinom Jirgena Klopa, izgleda da je definitivno, da će Nemac ostati još tri i po godine na "Endfildu" i da nema nameru da produži ugovor.



Ali, zamena se spreman, pogađate u pianju je Stiven Džerard koji radi odličan posao u Gersima, pokušaće da prekine seriju Seltika od 10 titula, za sada mu sjajno ide na svim frontovima.









Jasno rano je govoriti o tome, ali da Klop ode sada, Stivi Dži bi bio prvi kandidat. Jedna od solucija je da za dve godine stigne u klub, radi sa Klopom kao asistent i trener drugog tima i praktično se pripremi za posao koji ga čeka.



No, kako rekosmo, ko zna šta će se sve desiti za tri i po godine, moguće je da ranije Džerard dobije ponudu od nekog kluba PL, sigurno da bi to bio mamac koji je teško odbiti...