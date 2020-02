Liverpul zagrizao za dva velika pojačanja, Salah plaća ceh za Tokio?

Liverpul je navodno obavestio Borusiju iz Dortmunda da želi Džejdona Sanča. Prema tim informacijama oni se nadaju da će Klopova prošlost i njegovi odnosi sa "Milionerima" presuditi. Uz to, Sančo je prijatelj sa Aleksanderom-Arnoldom, Oksom Čembrlenom i još par mlađih engleskih saigrača iz reprezentacije.



Čelsi je odustao, i dalje ostaju bivši klub Siti, ali i Junajteed, no mediji smatraju da su Redsi u prednosti. Cena bi bila oko 120 miliona evra, a mogućnnost da Liverpul proda Salaha je sve veća.



Klop je nezadovoljan željom Egipćanina da igra na Olimpijskim Igrama što znači da će ga izgibiti ne samo za start sezone, već predsezonu i pripreme. Mediji pišu da Redsi ne mogu da spreče Salaha, ali i da bi Klop radije prodao Egipćanina nego Firmina koga želi Bajern.



Već se zna da će tim biti pokajan nekim mlađim levim bekom, verovatno Klarkom iz Vitesea, da bi Timo Verner za oko 50 miliona bio dobro rešenje, mada on ima i ponudu Bajerna. Sjauti su gledali i Karlosa Vinisijusa iz Benfike, ali on je preskup, ima klauzulu od 100 miliona, Verner je lakša meta.











Klop bi bio prinuđen da uz Šaćirija, možda i Lovrena proda jednu veliku zvezdu kako bi popunio rupe u ekipi, ali i novim ugovorima zadržao Van Dajka i Alisona u klubu. Odlazi i Lalana, biće četiri ili pet promena u ekipi, a od povratka Kutinja nema ništa. Niti je on zagrejan posebno za tu soluciju, niti Klop smatra da bi bio rešenje posle par loših godina.



U svakom slučaju, navijači se spremaju za proslavu titule, a na leto će, nakon dva mirna prelazna roka, Redsi biti veoma aktivni...