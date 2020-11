Liverpul u fronclama! Još jedan štoper završio sezonu, Klop više nema rešenja!?

Kako se saznaje, povreda Džoa Gomeza je ozbiljna, nije došla posle duela na treningu več se kako je potvrdio selektor Sautgejt štoper Liverpula sam povredio. Sada se čeka mangnetna rezonanca, ali postoji strah da je, baš kao i za Van Dajka i za Gomeza sezona završena. Ovo je još jedan udarac za Klopa, Nemac će se razbesneti on mrzi pauze zbog reprezentacija, a rekao je skoro da je Liga Nacija beskorisna i da će igrači rizikovati povrede.



Gomez je skrhan zbog povrede, on je propustio Mundijala 2018. a sada bi mogao i EP.



Podsetimo, Van Dajk je takođe završio sezonu, Aleksander-Arnold će četiri nedelje biti odsutan, a Klop nema rešenja. Matip je povređen, doduše Fabinjo će se oporaviti tokom pauze i opet glumiti centralnog defanzivca. Ali nema više nikoga osim klinaca, Vilijams je odigrao dobro jedan meč, tu je i Filips, ali to su sve iznuđenja rešenja.



Do januara ima još, Liverpul pregovara oko Kabaka iz Šalkea, za neka bolja rešenja tipa Kondea, Pau Toresa potreban je veći novac, oko 60 miliona, oni u ovom trenutku to nisu spremni da ulože.



Ali i ako dođe Turčin, problem ostaje isti, Gomez i Van Dajk je trebalo da čine tandem štopera, ako su obojica završili sezonu, Klop je u velikoj nevolji, moraće da pravi potpuno drugu odbranu.







Inače, posle pauze, engleskog šampiona čeka duel na "Enfildu" sa opasnim Lesterom.