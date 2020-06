Liverpul - Šta je sledeće? Hoće li gazde zavući ruku u džep, ovo je Klopova lista!

Sezona je praktično gotova, Liverpul neće odbraniti titulu prvaka Evrope, ali koga briga, ono što su sanjali, dogodilo se, posle tri decenije, kruna, 19. po redu, vraća se na "Enfild".



Ovom timu se teško šta može prigovoriti, prošle su bili prvaci Evrope i osvojili 97 bodova u šampionatu i ostali praznih šaka, ove oduvali Siti i ostale rivale i na neverovatan način prekinuli post u domaćem prvenstvu.



Sada sledi odmor, iako će naravno odigrati, koliko-toliko ozbiljno preostale mečeve, ali moguće je da će Klop malo rasteretiti glavne igrače, spustiti intenzitet kako bi sledeću sezonu dočekao spreman.



Ima vremena za odmor u avgustu, dok drugi, čitaj Siti, budu igrali u Ligi šampiona, navijači se već pitaju hoće li ova titula biti oplemenjena pojačanjima, jer nisu trošili prošlo leto.



Po njima, američki vlasnici ne mogu da se kriju iza pandemije, jer klub posluje pozitivno, ali obraćanje gazde Henrija noćas nije pratilo obećanje o ulaganjima.



A, ona su potrebna. Jer, sledeće sezone će na zimu klub ostati bez Manea i Salaha zbog prvenstva Afrike, uz to, čini se da je potrebno da se osveži igrački kadar, reši sporno pitanje u odbrani, nađe alternativa na levom beku, ali dovede još jedan napadač, standarda udarne trojke.



Rekli smo, Verner je izmakao jer klub nije želeo da plati oko 60 miliona evra, ali nije jasno kako će izvesti dovođenje Neveša i Traorea, dvojca Vulvsa, hteli su da utroše oko 100 miliona za tandem, "Vukovi" su ih šokirali zahtevom od 150 miliona.



Moraju da prodaju, pisali smo, sa Keitom je izgubljeno strpljenje, odlaze Lalana, Origi, neće biti mesta za povratak Vilsona i Grujića, još je neizvesna situacija oko ugovora Vajnalduma.



Potreban je rezervni golman i Klop će se odlučiti za nekog veterana, recimo Bena Fostera, jer je teško verovati da će platiti neku značajnu sumu Trabzonu za odličnog Ugurčana Čakira.



U odbrani, Kulibali je teška meta, nemaju novca, pojavila se varijanta da uzmu na godinu dana Tijaga Silvu koji je slobodan, ali u pitanju je veteran, pitanje je hoće li pristati na godinu dana.



Levi bek, ili bolje da kažemo rezervni levi bek će biti neko iz omladinskog pogona, Redsi neće uložiti u Maksa Aronsa, kako se pričalo, Adam Luis će dobijati šansu. Desno odlazi Nejt Klajn, klub je potvrdio da mu neće nuditi novi ugovor, ali tu imaju rešenja, Milner može i desno, i levo po potrebni, što reče Robi Fauler nikada vas neće izdati. Uz to Fabinjo takođe može da igra desnog beka.



Problem je u veznom redu, ako prodaju Keitu, Lalani ističe ugovor...



Tijago Alkantara bi mogao da bude veliko pojačanje, oko 60 miliona evra je potrebno za španskog reprezentativca, ali bi se sjajno uklopio kao plej ekipe. Za Kutinja nisu zainteresovani, kako rekosmo Ruben Neveš je preskup. Skauti su gledali nekoliko igrača, ali nema pravog rešenja, iako su recimo razmišljali da uzmu otpisanog Drinkvotera jer Klop veruje da bi ga vratio u život.











Ali, prioritet ostaje napad. Adama Traore vredi, po Vulvsima 80 miliona evra, plus, nije sigurno da bi pristao na transfer, ovaj pitomac Barse, želi da igra standardno, u Liverpulu bi morao da čeka šansu.



Raul Himenez je još jedna opcija, ali i on je prilično skup, nema druge, Redsi će morati da ulože u jednog veznog igrača i napadača, a to sigurno neće biti manje od 120 miliona evra koliko su u prvom trenutku planirali da plate Neveša i Traorea. Ostalo bi moglo da usledi kao lou-kost transferi, što ne hrabri navijače, pogotovo kada je u pitanju partner Van Dajku. Klop je tražio i dobio garancije da niko od vodeće trojke, Mane pre svih neće biti prodat, pa je jasno da nema šanse da jedan igrač napuni kasu.



Ako ništa, imaće vremena da razmisle, ovo će biti dug prelazni rok...