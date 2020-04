Liverpul je završio sezonu, Klop planira, spisak postoji, Hrvat i Brazilac za baš moćnu mašinu!

Jirgen Klop je sastavio listu igrača za narednu sezonu, tačnije spisak meta. Za neke iz sadašnjeg tima neće biti mesta, praktično Redsi su završili šampionat, makar se i nastavio, eliminisani su iz Lige šampiona, ali vratiće englesku krunu.



Ono što je jasno, klub će napustiti Šaćiri, čak će klub malo smanjiti cenu da bi ga prodao, a nema mesta ni za Dejana Lovrena, tačnije on ne želi da produži ugovor, a nije ni standardan jer "Crveni" žele novog štopera.



Odlazi i Lalana, čekaju se ponude i za Nabija Keitu.



Koga će kupiti Klop, prošlo leto je prošlo bez transfera, sada već razmišlja da ozbiljno pojača tim.



Prioritet u odbrani je štoper Sevilje Dijego Karlos koga žele i Barselona i Real, ali nemaju dovoljno novca, tačnije imaju druge prioritete. Ovaj bivši igrač Nanta koji nije uspeo da se dokaže u Portou, ali je pravo Monćijevo otkriće bi se idealno uklopio sa Lovrenom.



Drugo pojačanje bi mogao da bude Marselo Brozović koji ima klauzulu od 60 miliona, Inter pokušava da ga privoli da potpiše novi ugovor, ali "Crveni" nude više novca, pa će biti zanimljivo videti mogu li klubovi da se dogovore. Brozović bi doneo ono što Keita nije uspeo na sredini terena, Klop veruje da mu je takav igrača itekako potreban.











Traže i mlađeg levog beka kao alternativu za Robertsona, ali to je u drugom planu. Ostaje pitanje oko Vernera, u Lajpcigu kažu da niko nije sa njima pregovarao, a s obzirom na pad cena igrača, teško je da će i Sane za rekordni novac napustiti Liverpul. Mete kao Mbape su, kako je Klop rekao nemoguća misija.



Navijači se i dalje nadaju Džejdonu Sanču, ali on je bliži Junajtedu, plus u Liverpulu veruju da će na kraju Englez ostati u Dortmundu jer niko ne želi da plati 100 miliona za njega u uslovima finansijske krize.



Ne zaboravimo da će Liverpul verovatno ostati kratak za bonuse od Kutinja, radi se o 45 miliona evra, jer on nije aktivirao klauzule u Barseloni, ako ga Katalonci prodaju, jasno da je to gubitak i za tim sa "Enfilda".