"Licemerni" Arsenal, kako je Vilijan izazvao buru u Londonu?

Brazilac je bio jedan od najzapaženijih igrača Čelsija ove sezone, ali politika kluba ostaje ista - igračima preko trideset godina se ne nude dugogodišnji ugovori.



Tako je Vilijan sa svojih 32 godine na pragu prelaska u dres ljutog rivala - Arsenal je spreman da ponudi trogodišnju saradnju, neki mediji spominju da će biti i bonus jedna godina.



Plata Brazilca će biti navodno manja nego u Čelsiju, ali uz bonuse pri potpisu i uz nastupe ona raste na neverovatnih 220 hiljada funti nedeljno. Matematika nam kaže da će Arsenal u njega uložiti ogromnih 35 miliona funti.



Ovo je razgnevilo neke "tobdžije" sa obzirom da se ranije tokom nedelje pojavio predlog za otpuštanjem čak 55 ljudi iz samog kluba zbog ekonomske situacije u korona eri.



Ozvaničenje je usledilo u toku pisanja ovog teksta, Vilijan prelazi u crveni deo Londona. Ostaje da se sačeka kakva će biti reakcija navijača grada Londona sa svih strana na ovaj "papreni" posao.



🆕 New club. New colours. New beginnings.



👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe