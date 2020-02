Leto velikih lomova u Junajtedu, Solskjer prodaje tri velike zvezde, stižu četvorica, ovakav tim niko ne bi mogao da zamisli!

Junajted nastavlja danas takmičenje u Evropi, gledali smo ih u Beogradu jesenas, trijumf u LE bi značio plasman u Ligu šampiona. Ali, sa druge strane, to je uvek na dugom štapu, i dalje postoje šanse da se, pogotovo posle trijumfa nad Čelsijem plasiraju na osnovu PL u evropsku elitu.



Solskjer danas neće puno rizikovati, mada će odmoriti par igrača, De Hea i Van Bisaka idu na klupu, Romero i Dalot će igrati od početka, a debitovaće Igalo.



Zanimljivo da klub ima dileme pred leto, i to vezane za ključne igrače.



Prvi je De Hea, naime, s obzirom na to kako se razvija Din Henderson u Šefildu, njega žele PSŽ i Čelsi, ali on je golman Junajteda. Već je signalizirao da se neće vratiti da bude rezerva, pa sada postoji ozbiljna dilema, da li prodati De Heu koji je daleko od nivoa od pre par godina, ili nastaviti sa Špancem.











Druga dilema je Marsijal. Naime, ako se Igalo pokaže, ostaće, oporaviće se Rašford, tu je Gruinvud a i dalje klub planira da dovede Dembelea iz Liona, ili čak velikom platom privuče Kavanija. To bi značilo da bi i Marsijal, moguće je, bio na prodaju, baš kao i Pogba, za koga se ne veruje da želi da ostane. Pitanje je cene, ali nije nerealno da De Hez, Pogbu i Marsijala, na leto zamene Henderson, Griliš, Medison i Dembele, čime bi, uz Bruna Fernandeša koji je već stigao tim dobio potpuno drugačiju fizionomiju.





Tim bi mogao da izgleda ovako:





Henderson,

Van-Bisaka, Megvajer, Lindelef, Šo (Vilijams)

Van Tominaj, Medison, Bruno Fernandeš,

Griliš, Dembele (Kavani), Rašford.