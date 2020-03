Letnji haos, posle Čelsija, Junajteda i Parižana i Barsa će tražiti STARTNOG golmana!

Iako je sinoć branio sjajno, Kepa je i dalje na izlaznim vratima Čelsija, Lampard želi Jana Oblaka, ali je Slovenac meta i Parižana, koji žele golmana za narednu deceniju.



Na tržištu će biti i Donaruma, kao i najverovatnije De Hea, koga bi Junajted mogao da proda i da vrati sa pozajmice iz Šefilda Dina Hendersona.



Bajern je već kupio Nubela što je naljutilo Nojera, a od velikih klubova sigurni su samo golmani Juventusa, Šćešnji, Reala Kurtoa, i Brazilci Ederson i Alison iz Sitija odnosno Liverpula.



Ipak, vest dana stiže iz Španije, tačnije Katalonije.



Barselona će izgleda morati da potraži novo rešenje. U finansijskoj situaciji u kojoj se klub nalazi, ne smeju da dozvole da Ter Štegen uđe u poslednje godine ugovora.



Nemac je šokirao klub, on neće produžiti obavezu, želi da promeni klub.









Vest je lansirao "AS" pa je uzmite sa rezervom, mada je istina da Nemac nije blizak sa saigračima, a da se u januaru posle jednog starta na treneru sukobio sa Mesijem, jedva su ga obuzdali. Uz to videlo se posle neverovatne odbrane na "El Klasiku" da mu niko od saigrača nije čestitao.



Ali, teško će Barsa, čak i ako nađe zamenu, naći kupca ako bude insistirala na sumi koja nije mnogo manja od klauzule od 180 miliona evra. Morali bi da smanje cenu, ako žele da prodaju Nemca i dovedu novog golmana.



Ter Štegen ima ugovor do 2022. ali čini se da je nezadovoljan i to brine Barselonu, francuski mediji već pominju da bi mogao da bude deo posla oko Nejmara, ali to su za sada spekulacije bez osnova.