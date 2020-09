Lester ozvaničio veliko pojačanje iz Italije, stiže i odlično iz Lige 1!

Lester siti je angažovao i drugo pojačanje ovog leta, nakon Timotija Kastanja, koji je stigao iz Atalante i upisao se u listu strelaca na debiju, u klub sa "King Pauera" je stigao turski reprezentativac Džengiz Under.U pitanju je pozajmica iz Rome sa pravom otkupa, Under je u Rimu pokazao da ima veliki potencijal, povrede su ga sprečile da stekne kontinuitet, sada bi mogao da bude odlično pojačanje za "Lisice", Sojundžu će mu definitivno pomoći da se brzo adaptira na novu sredinu.To nije sve, Rodžers traži i štopera, a izgleda da je i to rešeno, prva meta kluba Vesli Fofana nije u protokolu Sent Etjena za današnji meč sa Nantom.Ovaj 19-godišnji fudbaler je na društvenim mrežama istakao da ima veliku želju da pojača "Lisice" jer smatra da bi odlazak u Premijer ligu mogao da mu promeni život, dva kluba nisu uspevala da se dogovore oko obeštećenja, ali izgleda da je napravljen ozbiljan napredak.Sada je Fofana na pragu "Lisica", procena je da bi mogao da ih košta oko 20 miliona evra, nakon što je sam pisanjem na društvenim mrežama pogurao svoj odlazak sa "Žofri Žišara".