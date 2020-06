Leonardo završio dva pojačanja, gleda ka novom treneru, kreće šoping u Italiji, ovo je impresivan spisak imena

Maurito Ikardi je zvanično igrač PSŽ. Uspeli su da postignu dogovor, platiće ga manje nego što je bilo predviđeno, sa bonusima suma bi mogla da dostigne 57 miliona. Ako ga odmah prodaju Juventusu, morali bi da doplate 15 miliona, ali to se neće desiti, Argentinac ostaje u Parizu.



Ali, šta je sledeće za Leonarda?



Šoping kreće, tim će ovog leta ostati bez Menijea, Kurzave, Tijaga Silve i Kavanija, žele da se oslobode još Paredesa, Erere, Drakslera koje bi ubacili u neku trampu.



Podsetimo, već su završili posao sa Telješom, iako Čelsi pokušava da se ubaci u igru, pa je rešena pozicija levog beka, ali Leonardo namerava da krene u ozbiljan šoping u Italiju. Meta je bio Kulibali, ali on želi u Englesku. Pjanić gleda ka Barseloni i teško će promeniti mišljenje, ali na spisku, kada su vezni igrači su još Pelegrini iz Rome, Tonali iz Breše i kako jutros pišu francuski mediji, tandem Napolija, Ruiz-Alan. Do Španca će teško, iako on odbija da produži ugovor, gleda ka domovini, Realu i Barseloni, ali ovog leta je samo alternativa, teško da će završiti u jednom od velikana.



Što se tiče Brazilca Alana, DeLaurentis je pre 18 meseci odbio 80 miliona evra za ovog fudbalera, ali sada je jeftiniji, verovatno bi za manje od 50 mogao da se preseli u Pariz.







Kako smo rekli, Leonardo pokušava da promeni trenera, dolazak Alegrija umesto Tuhela bi verovatno približio Pjanića, a što se štopera tiče, što bi mogla da bude bolna tačka Parižana, pominje se nekoliko imena, ali Milan će teško pustiti Romanjolija.



Postoji mogućnost da i Kepa iz Čelsija stigne na pozajmicu sa pravom otkupa, kako bi bio konkurencija Navasu, Riko se vraća u Sevilju, dok je Areola na pozajmici u Realu, ali na njega ne računaju u Parizu.



I na kraju, ključna vest je pokušaj da se dovede Sergej Milinković Savić, ali manje realna od pomenutog Alana ili Tonalija. Jer, Leonardo je navodno pregovarao sa Kežmanom, ali stigli su do 70 miliona evra, Lotito neće prodati Srbina za taj novac. PSŽ i nema koga da ubaci u eventualni trejd, jer svi igrači poput Drekslera ili pomenutog Paredesa imaju prevelike plate za budžet Lacija. U svakom slučaju biće zanimljivo videti, PSŽ će čekati, ako Tuhel ne napravi ništa u Ligi šampiona u avgustu, Alegri je spreman, sa njim na klupi čini se da bi Parižani lakše mogli da privuku par igrača iz Serije A.