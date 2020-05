Leonardo pakuje "timčinu" u PSŽ, Tuhel ne želi da ode! Hoće li gazde plaćati trojicu trenera?!

Nije tajna, PSŽ, tačnije Leonardo nije zadovoljan Tomasom Tuhelom. Brazilac ga je zatekao prilikom povratka u Pariz, a ni predsednik Al-Kelaifi nije imao uticaja na odluku.



Priča se da je Nemca direktno, na preporuku jednog od poslovnih partnera angažovala porodica Al-Tani, vlasnici iz Katara. On ima ugovor još godinu dana, očekivalo se da ode iz kluba i preuzme Bajern, ali su se Bavarci odlučili da čuvar klupe, Flik, preuzme mesto trenera.



Šta je problem sa Tuhelom?



Pre svega odnosi sa Mbapeom koga je sprečio da osvoji "Zlatnu loptu", kažnjavao ga i držao na klupi prošle sezone što je razbesnelo napadača. On takođe smatra da Tuhel nije fer, da popušta Nejmaru i da brazilski, odnosno južnoamerički klan dominira u svlačionici.



Nije ni tajna da bi Leonardo angažovao Alegrija ili Poketina, mada bi radije Italijana. On ima naviku i da dovodi pojačanja iz Italije, pa nije ni čudo što pokušava da se dogovori oko otkupa Ikardija, da uzme Kulibalija, Tonalija i rešenje na levom beku potraži u Seriji A, bilo da je Aleks Sandro bilo Teo Ernandez iz Milana u pitanju.



I sve bi to Brazilac spakovao, ali problem je što su gazde izgleda odlučile da smanje troškove. Naime, oni žele da zadrže igrače, ali ne bi da plaćaju tri trenera u isto vreme.



Kako to?



Pa Loran Blan je i dalje na spisku od kada je smenjen, njemu PSŽ plaća sumu od 22 miliona. Kada na to dodate 20 bruto koje bi morali da isplate Tuhelu i njegovom stručnom štabu za poslednju godinu, ako ga smene, i na to još nadovežete sigurno 25 miliona (ponovo govorimo o sumi sa porezima) koju bi dobio Alegri, odnosno oko 13 miliona po godini neto, jasno da bi samo trenere, vlasnici iz Katara plaćali pravo bogatstvo.



Ne zaboravite da je Nejmarova plata 35 miliona, da mu nude da uz sponzorstva ima više od 40, što bi mogao da dobije Mbape, mada bi on potpisao uz klauzulu da može da ode u Real Madrid za neki veliki novac.











Sve to sprečava Leonarda, iz Dohe stižu poruke da smena trenera nije neophodna, ne nadaju se puno u Ligi šampiona jer je prvenstvo prekinuto, pitanje je kako će izgledati PSŽ bez utakmica u avgustu, pa bi Nemac mogao da odradi ugovor do kraja sezone. Doduše, uz nevoljan pristanak rukovodstva, ali njemu ne pada na pamet da podnese ostavku i odrekne se para...



Ipak, L'Ekip ostavlja mogućnost da Parižani prelome, da Leonardo koji ima veliki uticaj na katarske šeike ipak ubedi vlasnike da se oslobode Tuhela, tim pre što će odlaskom četvorice ili petorice igrača smanjiti platni budžet...



Priča je i dalje otvorena...