Le Talek pred transferom karijere, otvara mu se i put ka EP?!

Bivši fudbaler Crvene zvezde Damijen Le Talek mogao bi karijeru da nastavi u Rusiji i to pod posebnim uslovima.



Kako su preneli ruski mediji, za Le Taleka je interesovanje pokazao moskovski Dinamo, ali to nije sve, jer mu se istovremeno otvara mogućnost i da postane reprezentativac Rusije!



Le Talekova supruga je Ruskinja, živi u Moskvi i zbog toga je već pokrenuta procedura dobijanja ruskog pasoša.



Le Talek je ispisao istoriju u Crvenoj zvezdi od 2016. do 2018. godine, osvojivši dve titule, uz istorijsko učešće u Ligi Evrope u sezoni 2017/18, nakon čega je otišao u Monpelje.



U francuskom klubu bio je standardan, ali sada je vreme za novi korak u karijeri.



Le Talek je pre dve nedelje napunio 30 godina, pred njim je još dobrih sezona, a ruski mediji ne isključuju mogućnost igranja za reprezentaciju, pošto je za svoju domovinu igrao za sve mlađe selekcije, zaključno sa omladinskom 2011. godine.