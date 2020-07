Lazar ne čeka Luku, bira između Juventusa i Barse?

Pisali smo o Lazaru Samardžiću, momku koji je poreklom iz Srbije, ali je rođen u Nemačkoj i prošao je sve mlađe selekcije "Pancera". Bilo je i priče da FSS pokušava da ga ubedi da prihvati poziv "Orlova", ali realno, ako ovako nastavi da se razvija, teško da će se to desiti.



Samardžić je bio meta Milana, pregovori su išli u dobrom pravcu pre pandemije, čitavu operaciju je vodio Maldini, ali sada je on skrajnut. Istina, stiže Ragnik, ali u ovom trenutku atraktivniji klubovi su se zainteresovali.



Juventusovi skauti su gledali Samardžića, žele da ga dovedu, igrao bi na početku za rezervnu ekipu, ili eventualno bio prosleđen u Sasuolo, dok je Barselona zainteresovana da ga smesti u La Masiju.



Herta je ambiciozna, pravi jak tim, želi da dovede Luku Jovića za 50 miliona evra, pa će svakako probati da zadrži svoj biser.



Inače, Samardžić je debitovao za seniore Herte, Nemci ga vide kao buduću zvezdu svog fudbala, a već je čini se prerastao omladinsku konkurenciju. Ima ugovor do 2024.