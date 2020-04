Lautaru 50 miliona i ugovor na sedam godina!

Lautaro Martinez želi samo u Barselonu, a i katalonski klub je odredio Argentinca kao idealnu zamenu za Luisa Suareza i napadača za narednu deceniju.



Italijanski Tutosport je navodno došao u posed konkretnih detalja i ponude Barselone za sjajnog napadača.



Navodno, Lautaro na stolu ima ponudu koju ne može da odbije - godišnju platu od sedam miliona evra + određene bonuse, dok bi dobio ugovor na pet godina uz opciju na produžetak na još dve.







Kada se sve sabere, Lautaro bi mogao da inkasira minimum 50 miliona evra u narednih sedam godina.





Argentinac je oduševljen ovakvom ponudom, jer je dokaz da Barsa veruje da može da obeleži narednu eru i da na Kamp Nou ostane skoro do svoje 30. godine!



Lautaro je i svom agentu poručio da ostale ponude ni ne sluša, ili će ići u Barsu, ili ostaje u Interu, treće opcije nema.



Ipak, kako stvari stoje, mnogo je bliži transferu u Barselonu. Podsetićemo da od 1. do 15. jula Barselona ima mogućnost da aktivira klauzulu od 111 miliona evra, ali da će do tada Katalonci pokušati da se nagode sa Interom i obave trampu, gde bi u suprotnom pravcu prešli Arturo Vidal i još makar jedan igrač, uz doplatu.