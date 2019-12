Lautarova praznična poruka, već je izabrao novi klub?

Lautaro Martinez je otputovao u Argentinu, slede praznici, oko nove godine vratiće se u Italiju, prvenstvo se nastavlja već trećeg dana 2020.



Argentinac je meta spekulacija, pominje se Barselona, ali i Mančester Siti, problem za Inter je što ne mogu da izbrišu klauzulu za "Bika". Ako, ovako nastavi, kao u prvom delu sezone, Lautaro bi lako mogao da bude isplaćen.



Naime, u prve dve nedelje jula, ko plati 111 miliona evra za argentinskog reprezentativca, može da ga odvede bez pregovora iz Intera.



Ono što se neće svideti navijačima je slika iz domovine, na kojoj Lautaro pozira u društvu rođenog brata koji je, eto od svih dresova na svetu, izabrao onaj Sitijev.



Priča se da je jedan od uslova Gvardiole baš Martinez koji bi trebalo da bude zamena za zemljaka Kuna Aguera.



Šta je od svega istina, ostaje da vidimo, ali praznična slika za navijače milanskog kluba nije baš prijatna.

Manchester City target, Lautaro Martinez, second to right.



Welcome to Manchester City. pic.twitter.com/DrMLlnuSa4