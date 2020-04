Lautaro u epizodi "jedan poziv menja sve"

Kako je danas ekskluzivno preneo španski As, Lionel Mesi je tokom marta meseca u kom je Barsa bila u najvećem padu forme, lično nazvao svog saigrača iz reprezentacije Lautara Martineza.



Povod je jasan, Mesi je želeo da otvoreno priča sa svojim bliskim prijateljem iz nacionalnog tima kako bi čuo njegovo viđenje transfera u Barselonu.



Navodno, nakon tog razgovora, Lautaro je doneo konačnu i definitivnu odluku koju je saopštio i Interu i svom agentu - želi u Barselonu.



To nije ništa novo, ali jeste to da je Mesi morao da obavi posao uprave Barselone, mnogi će reći da je time pokazao da je on iznad kluba, te da on vodi transfer politiku. Iako mnogi saigrači, sadašnji i bivši godinama unazad tvrde suprotno, odnosno da je Mesi samo kapiten i lider ekipe, koji se ne meša u rad uprave.



No, tih prepucavanja će uvek biti, a pravu istinu nikada nećemo znati. Trenutno, najvažnije je da je Mesi kontaktirao Lautara, nakon čega je napadač Intera shvatio da želi da igra sa svojim kapitenom i u klubu.



Klauzula je 111 miliona evra, od 1. do 15. jula, Barsa nudi i trampu, ostaje da sačekamo dobitnu formuli za transfer....