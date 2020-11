Laporta je i bez toga favorit, ali ako se vrati dovodi dva pojačanja da se smrzneš! Za početak otima igrača Perezu!

Spremaju se izbori u Barseloni, glavna borba bi trebalo da se vodi između Laporte i Viktora Fonta. Nekadašnji predsednik, jedino od poslednjih pet koji su vodili Barsu da je odradio čitav mandat planira kandidaturu.



Već je sklopio dogovor sa Mateom Alemanjijem koji je radio u Valensiji i koji će biti novi direktor, ako se Laporta posle deceniju vrati na kormilo. Alemanji je ranije radio i u ekipi Majorke, u njegovo vreme su osvojili Kup Španije. Tada je Perez želeo da ga dovede na funkciju u Realu, ali su pregovori propali.



U Valensiji je uspeo da renovira ekipu, da dovede igrače poput Kondogbije i Guedeša, ali i neke mlađe kojima je porasla cena.



Sa druge strane Laporta je, prema nekim informacijama favorit, iako Font iza sebe ima Ćavija.







Navijači katalonskog advokata i kasnije političara pamte kao čoveka koji je doveo Rajkada, Ronaldinja, Gvardiolu, pod čijim je vođstvom napravljena revolucija i igrači iz La Masije dobili šansu da budu deo najuspešnijeg perioda u istoriji Barse.



Ali, šta nudi Laporta?







Pričalo se da sa sobom u paketu dovodi Alabu, mada je nejasno kako će mu platiti 15 miliona evra po sezoni, ako je Barsa u teškoj situaciji.



Uz to, kako tvrde katalonski mediji on sprema pravu bombu.



Oteće Halanda Realu, ili barem se to priča. Naime, za razliku od Pereza, Laporta je u odličnim odnosima sa Rajolom, zato je i Ibra svojevremeno stigao u Barsu, pa je jasno da nije bez šansi da kupi Halanda, odnosno da bi Rajola Norvežanina mogao da usmeri u Kataloniju.











Sa Alabom i Halandom kao mamcima za "sosiose", sasvim je jasno da bi bilo veliko iznenađenje da Laporta ne dobije izbore. Uz to, veruje se da je on jedini čovek koji Mesija može da ubedi da ostane u Barseloni.