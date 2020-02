Lamps predao spisak, 13 imena, moraće da promeni odluku, ako želi novac za pet transfera?

Kako smo pisali juče, posle kritika koje je kroz redove uputio na račun uprave kluba koja nije dovela nijedno pojačanje, pre svega napadača, Frank Lampardc će biti podržan sa 200 miliona evra, a on je napravio listu od 13 igrača koji dolaze u obzir. Rekli smo, Čelsi će se koncentrisati na mlade fudbalere, mada ne nužno, traže se pre svega napadači i ofanzivni krilni igrač, čitaj Džejdon Sančo.



Uz mladog reprezentativca Engleske, mete u napadu ostaju iste Musa Dembele iz Liona ili Timo Verner iz Red Bul Lajpciga.



Ali, to je tek početak. Ben Čilvel je i dalje prvi izbor za levog beka, što se tiče alternativac, uz napadu to je Ričarlison, a Zaha bi mogao da stigne, ako "Plavci" izgube bitku za Sanča.



Što se štopera tiče, Čelsi može da aktivira klauzulu i vrati Nejtana Akea za 50 miliona, jeftiniji je mladi Ben Vajt iz Brajtona koji je trenutno na pozajmici u Lidsu. Isa Diop iz Vest Hema košta koliko i Ake, ali je centralni odbrambeni igrač neophodan.



Kamen spoticanja ostaje Kepa. Ako Lamps nastavi da ga drži na klupi, cena će mu dalje padati, u njega je uloženo 80 miliona evra, ali engleski menadžer ne odustaje, želi drugog golmana. Spominje se kao logičan izbor Nik Poup iz Barnlija koji je prerastao sadašnkji klub, ali i Muso iz Udinezea, kao i Dubravka iz Njukasla. Spekuliše se da će uslov da mu bude dat luskuzan budžet biti da vrati Kepu na gol, kako bi Čelsi izvukao deo novca za svoje najveće pojačanje u istoriji.



I na kraju, priča se da Čelsi pokušava da završi posao za golmana Ajaksa Onanu, no, on će biti papren narednog leta.



Videćemo hoće li Lampard popustiti, vratiti Kepu na gol, ili će ostati pri odluci da brani Kabaljero, veteran koji se nije proslavio u prošlom kolu. Hoće li ove Lampsove odluke imati posledice, videćemo, tek golman i još najmanje četvorica igrača, levi bek, štoper, krilni igrač i centralni napadač ne mogu da se kupe za 200 miliona, to je sasvim jasno, pogotovo ako se imaju u vidu mete...