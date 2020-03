Lamps ne odustaje, "Najskuplji si, napusti klub..."

Izgleda da Lampard neće odustati i pored toga što će Čelsi izgubiti ogroman novac rekordno pojačanje će morati da napusti klub. On je izgubio potpuno poverenje u Kepu Arizabalagu i učiniće sve da proda momka koga platili 80 miliona Bilbaou.



Videćemo hoće li biti ponuda za Kepu je zainteresovan PSŽ, ali sigurno da Čelsi ne može da računa ni na 50 miliona, navodno Bilbao hoće da ga vrati za tridesetak što bi bio ogroman gubitak za "Plavce".



Ali, Lamps ipak ima veliki kredit u klubu i isteraće svoje. Našao je i zamenu, Manuela Nojera iz Čelsija.



Tačno je da Nemac ima 34 godine, ali to ne znači ništa, može da traje nekoliko sezona, hoće da napusti klub, pošto je doveden Nubel iz Šalkea, kome je garantovan određen broj mečeva u sezoni.



Nojer, kome ugovor ističe 2021. neće da deli minutažu i svim silama će probati da ode u Čelsi.



Bajernu nije dovoljan Nubel, očekuje se da probaju da dovedu Ter Štegena iz Barselone kome takođe ističe ugovor narednog leta i nije produžio obavezu, i on bi se navodno rado vratio u domovinu.