Lamps moli klub da popusti, njegov ostanak bi bio ogromno pojačanje!

Hoće li na kraju doći do dogovora?



Naime, Vilijan je ostao pri svome, želi ugovor na tri godine, Čelsi nudi dve, pa Brazilac kao slobodan igrač hoće da napusti klub. Ipak, u ovom trenutku situacija je takva da postoji mogućnost dogovora, iako se u Arsenalu nadaju da će uspeti da ugrabe Brazilca od gradskog rivala.



Vilijan ima ponudu iz Amerike gde bi mogao da zaradi najveći novac u Bekamovom Interu, ali on želi da i dalje igra na vrhunskom nivou.



Ima 31 godinu, igrao je značajne uloge i ove sezone i navodno Frank Lampard insistira da mu klub izađe u susret i ponudi ugovor na tri sezone.



On je odigrao 339 utakmica za klub, dao je 63 gola, a koštao je Abramoviča oko 40 miliona evra kada je dolazio iz Šahtjora.



Njegov agent Kia Jorabčijan je u bliskim odnosima sa menadžmentom Arsenala i gura dogovor sa klubom iz Severnog Londona.