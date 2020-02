Lamps došao na svoje, Roman mu odvezao ruke, ovih osam igrača će biti počišćeni iz Čelsija! Tri mete za 300 miliona!

Jasno je bilo i pre Bajerna, ovaj Čelsi nije dovoljno dobar. Na neki način ovo je tranziciona sezona, Lampard želi da se oslobodi nekoliko igrača, i to onih iskusnijih.



Sada su mu date odrešene ruke, ne računa čak na osmoricu, Čelsi će biti kao supermarket narednog leta.



Ono štio je novina, je da je klub pristao da se odrekne najskupljeg igrača u istoriji, moraće da istrpe gubitak, platili su Kepu 80 miliona, sada je jasno da Lamps traži novog golmana, a da Baskijca niko neće po nekoj većoj ceni, eventualno bi mogao za tridesetak miliona, kako se priča, da se vrati kući, u Bilbao.



Igrači na koje ne računa menadžer Čelsija su levi bekovi Alonso i Emerson koje su mu ostavili Sari i Konte, njih dvojica imaju ponude iz Serije A, a klub će napustiti i Zuma, dok Vilijan, Pedro i Žiru odlaze, neće im biti ponuđen ugovor.



Uz to, Sarijev pulen Žorginjo odlazi, kao i Ros Barkli koji je promašaj, pa ćemo naredne sezone gledati novi, podmlađeni Čelsi, uz to menadžeru su obećana pojačanja, prvo je već stiglo, ugovor je potpisao Zijeh iz Ajaksa.











Poraz od Bajerna je navodno uverio Lamparda, da ovaj tim nema budućnost i da kompromisi ne vode nigde, jer jednostavno, neki igrači su već dali najbolje od sebe, drugi nisu kvalitet, po njemu za Čelsi i on će izvršiti dramatične promene. To je uvek mač sa dve oštrice, ali za razliku od ranijih trenera, Lamps ima podršku Abramoviča da sprovede revoluciju po cenu rezultata i napravi tim u kome će biti veliki broj igrača iz akademije, to je i Romanov san.



Naravno, bez dovođenja velikih pojačanja to je nedovoljno, ali kupiće samo igrače koji mogu odmah tim da odvedu na viši nivo, poput levog beka Lestera Čilvela, Džejdona Sanča, dok se kao rešenje za golmana pominje Jan Oblak iz Atletika. Ali recimo za ova tri transfera bilo bi potrebno oko 300 miliona evra, Lampard će imati oko 200, pitanje je koliko će doneti prodaja igrača koji su praktično već otpisani.